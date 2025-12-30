Mega-Abfindung! Flop-Coach lässt Augsburg „bluten“

Wie die „Bild“ erfahren haben will, musste der deutsche Bundesligist für die Auflösung des ursprünglich noch bis Sommer 2028 laufenden Vertrags eine Abfindung in Höhe von rund drei Millionen auf den Tisch legen. Jede Menge Geld für einen Klub, der im Kampf gegen den Abstieg im Winter eigentlich auf dem Transfermarkt aktiv werden müsste …