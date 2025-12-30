Vorteilswelt
Vertrag aufgelöst

Mega-Abfindung! Flop-Coach lässt Augsburg „bluten“

Deutsche Bundesliga
30.12.2025 10:46
Flop-Trainer Sandro Wagner
Flop-Trainer Sandro Wagner(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)

Groß sind die Hoffnungen gewesen, die man vorab in ihn gesetzt hatte, am Ende hat Enttäuschung pur dominiert und nun tut’s auch noch finanziell weh – der FC Augsburg muss für das gescheiterte Coach-Experiment Sandro Wagner nun tief in die Tasche greifen!

Gerade einmal 153 Tage hatte der im vergangenen Sommer mit großem Tamtam für die Neuausrichtung der jahrein, jahraus etwas biederen Fuggerstädter geholte Wagner auf dem Posten des Cheftrainers durchgehalten.

Vier Siege, ein Remis und neun Niederlagen aus 14 Pflichtspielen waren letztlich nicht die Bilanz, die man sich von der Zukunftshoffnung der deutschen Trainer-Gilde erwartet hatte. Der vom 38-Jährigen theoretisch präferierte Spielstil ließ sich mit Augsburg schlichtweg nicht auf den Rasen übertragen …

Lesen Sie auch:
Manuel Baum
Bis Saisonende
Augsburg trifft überraschende Trainer-Entscheidung
23.12.2025

Arbeitsrechtlich-formale Beendigung der „Ehe“
Nachdem Wagner Anfang Dezember seines Postens enthoben worden war – Nachfolger wurde Manuel Baum -, gab es nun auch die arbeitsrechtlich-formale Beendigung der „Ehe“ zwischen Wagner und dem FC Augsburg.

Wie die „Bild“ erfahren haben will, musste der deutsche Bundesligist für die Auflösung des ursprünglich noch bis Sommer 2028 laufenden Vertrags eine Abfindung in Höhe von rund drei Millionen auf den Tisch legen. Jede Menge Geld für einen Klub, der im Kampf gegen den Abstieg im Winter eigentlich auf dem Transfermarkt aktiv werden müsste …

Porträt von Hannes Maierhofer
Hannes Maierhofer
