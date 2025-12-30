Sexspielzeug, Bücherwurm, Ratte und Trump-Pokal

Zum Kopfschütteln, Lachen und Weinen – auch das Jahr 2025 lieferte jede Menge unterhaltsamer und unvergesslicher Sport-Höhepunkte ...
5. Jänner: Der Anpfiff der Partie von Zweitligist Oliveirense gegen Felgueras verzögert sich, weil die Verantwortlichen weder Kreide noch weiße Farbe haben, um die Torlinie zu ziehen. Ein Mitarbeiter befüllt die Markierungsmaschine daraufhin mit Milch, bevor die Gastgeber sportlich durch den Kakao gezogen werden – 0:3.
12. Jänner: Football-Star AJ Brown von den Philadelphia Eagles liest während des Play-off-Spiels gegen Green Bay in einem Buch, statt die Partie zu verfolgen.
16. Jänner: Ion Nicolaescu von Heerenveen muss im Cup gegen die Quick Boys nach einem Zusammenstoß kräftig niesen, wodurch sich der rechte Augapfel löst. Die Reparatur gelingt und er kann weiterspielen...
2. Februar: Im Daviscup gegen Chile rennt der Belgier Zizou Bergs Gegner Cristian Garin beim Seitenwechsel über den Haufen. Der Chilene weigert sich darauf, weiterzuspielen. Der Referee gibt regelkonform Bergs das nächste Game, wodurch dieser das Match, Belgien das Duell gewinnt.
10. Februar: Bei der Paraski-WM in Marburg wird im Slalom der Herren nach Ausfall der Zeitnehmung anhand von TV-Bildern mit der Hand gestoppt.
8. März: Videoaufnahmen bei der WM zeigen, wie Materialtechniker verbotene Verstärkungen (Bänder) in die kontrollierten Anzüge von Norwegens Skispringern einnähen. Drakonische Strafe: eine Sperre im Sommer und keine Aberkennung der Medaillen.
16. März: Arda Kardschali ordnet vor der Ligapartie gegen Levski Sofia eine Trauerminute für seinen Ex-Spieler Petko Gantschew an. Es stellte sich heraus, dass der Klub einer Falschmeldung aufgesessen war. Gantschew selbst wurde von zahlreichen Telefonaten geplagt – „lebendig begraben zu werden ist echt stressig!“
20. Juni: Tampa Bay Rays Pitcher wird beim Baseball-Spiel gegen Baltimore im Aufwärmbereich von einem Querschläger mit 170 km/h getroffen, muss ins Spital.
19. Juli: Golfer Sepp Straka bei den British Open zu seinem Wiener Lieblingswort: „Watschn, weil es nützlich ist!“
7. August: Zum vierten Mal in neun Tagen landet während eines Spiels der Frauen-NBA Sexspielzeug auf dem Parkett. Der Teamname Golden State Valkyries, der für mächtige Kriegerinnen aus der nordischen Mythologie steht, wurde im Netz zum schlüpfrigen Insider-Gag.
5. September: Im Test zwischen City FC Abuja und JKU FC in Tansania erobert ein riesiger Bienenschwarm die Anlage. Alle Spieler reagieren geistesgegenwärtig, legen sich minutenlang flach auf den Boden.
6. September: Wie 2022 in Wien sorgt ein Loch im Rasen für Aufregung – diesmal in Linz. Beim WM-Qualispiel gegen Zypern muss unterbrochen werden, weil ein 30 cm tiefes Loch entstanden war. Teamchef Rangnick fühlt sich damit an „Die versteckte Kamera“ erinnert.
15. September: Bei der Leichtathletik-WM in Tokio wird der Marathon-Beginn wegen eines Fehlstarts wiederholt. Macht Sinn – schließlich trennen den Ersten nach 42,195 km vom Zweiten im Ziel nur 0,03 Sekunden – und damit weniger als im 100-Meter-Lauf!
15. September: Peter Stöger holt in seinen ersten sechs Ligaspielen fünf Siege und ein Remis – Bestwert für einen Rapid-Trainer in der Bundesliga-Geschichte.
5. Oktober: Giannis Petrakis wird von Erstligaverein Panetolikos als Trainer entlassen – nur Stunden nachdem sein Sohn Giorgos als Coach von Aufsteiger Larissa gefeuert wurde.
7. Oktober: Der milliardenschwere Dallas-Teambesitzer Jerry Jones muss nach einer obszönen Geste 250.000 Dollar zahlen. Der 82-Jährige hatte in der NFL den Mittelfinger Richtung Tribüne gezeigt. „Wir waren aufgeregt, ich wollte eigentlich den Daumen nehmen. Wenn man will, kann man es einen Unfall nennen.“
13. Oktober: Im WM-Quali-Spiel von Wales gegen Belgien sorgt eine Ratte für eine Spielunterbrechung – selbst Goalie Courtois kann sie nicht fangen.
24. Oktober: Peter Stöger verliert mit Rapid das fünfte Pflichtspiel in Serie – das gab es zuvor über 60 Jahre lang nicht.
27. Oktober: „Ich hätte sie verdammt noch mal umbringen können“, tobt Formel-1-Pilot Liam Lawson, nachdem in Mexiko zwei Streckenposten direkt vor ihm über die Strecke laufen.
14. November: Der um 31 Millionen Euro umgebaute Eiskanal in Innsbruck-Igls fällt bei der Homologierung komplett durch. Das Unfallrisiko in den Kurven 13 und 14 ist zu hoch.
16. November: Der für Brasilien startende Norweger Lucas Pinheiro Braathen holt beim Levi-Slalom den ersten Sieg für das Land im Ski-Weltcup. Er feiert emotional mit norwegischem Akzent: „Vamos Brazil!“
1. Dezember: Peter Pacult, am 12. November nach fünf Partien gefeuert, lacht aus dem WAC-Adventkalender. Zeitlich war’s schon davor so knapp gewesen, dass man Pacult über den Körper von Ex-Ex-Coach Didi Kühbauer retuschieren musste.
6. Dezember: Der Ball von Golf-Star Rory McIlroy landet in Australien unter einer Bananenschale. Der Nordire kann sie nicht entfernen, ohne den Ball zu bewegen und damit eine Strafe zu kassieren. Folge: Doppel-Bogey!
6. Dezember: Überraschung! US-Präsident Donald Trump erhält den extra für Trump erfundenen FIFA-Friedenspreis. Auf den von ihm selbst geforderten Friedensnobelpreis muss der 79-Jährige warten.
8. Dezember: Bei Hertha BSC erzielt Magdeburgs Rayan Ghrieb in der Nachspielzeit das entscheidende Tor. Beim Jubeln springt er über die Bande, übersieht jedoch den 2,70 Meter tiefen Graben und landet darin. Vom Referee gibt es dafür Gelb – weil es die fünfte ist, verpasst Ghrieb die folgende Partie gegen Kiel.
12. Dezember: Lindsey Vonn rast (21 Jahre nach ihrer Sieg-Premiere) mit 41 zum Abfahrtstriumph in St. Moritz – ihr 83. Erfolg.
19. Dezember: Flache Lernkurve! 2024 wird Dom Taylor wegen Dopings ein Monat gesperrt, verpasst die Darts-WM. Er schafft das Comeback, ist 2025 beim Spektakel dabei – und wird nach dem Auftaktsieg ausgeschlossen: Doping!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.