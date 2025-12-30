Vorteilswelt
Sport-Jahresrückblick

Sexspielzeug, Bücherwurm, Ratte und Trump-Pokal

Sport-Mix
30.12.2025 10:32
2025 war geprägt von zahlreichen unvergesslichen und kuriosen Sport-Momenten.
2025 war geprägt von zahlreichen unvergesslichen und kuriosen Sport-Momenten.(Bild: Krone KREATIV/x.com/claytravis, X/NFLonFOX, Screenshot ServusTV, GEPA, AP/David Davies, EPA/WILL OLIVER,)

Zum Kopfschütteln, Lachen und Weinen – auch das Jahr 2025 lieferte jede Menge unterhaltsamer und unvergesslicher Sport-Höhepunkte ...

0 Kommentare

5. Jänner: Der Anpfiff der Partie von Zweitligist Oliveirense gegen Felgueras verzögert sich, weil die Verantwortlichen weder Kreide noch weiße Farbe haben, um die Torlinie zu ziehen. Ein Mitarbeiter befüllt die Markierungsmaschine daraufhin mit Milch, bevor die Gastgeber sportlich durch den Kakao gezogen werden – 0:3.

12. Jänner: Football-Star AJ Brown von den Philadelphia Eagles liest während des Play-off-Spiels gegen Green Bay in einem Buch, statt die Partie zu verfolgen.

Lesen Sie auch:
A.J. Brown zog mit den Philadelphia Eagles in die nächste Play-off-Runde ein.
„Es hilft mir“
Spiel zu fad? NFL-Star liest Buch während Spiel
13.01.2025

16. Jänner: Ion Nicolaescu von Heerenveen muss im Cup gegen die Quick Boys nach einem Zusammenstoß kräftig niesen, wodurch sich der rechte Augapfel löst. Die Reparatur gelingt und er kann weiterspielen...

Lesen Sie auch:
Ion Nicolaescu sorgte im Spiel gegen die Quick Boys für eine seltsame Szene.
Verrückte Szene
Fällt Teamspieler hier tatsächlich das Auge raus?
20.01.2025

2. Februar: Im Daviscup gegen Chile rennt der Belgier Zizou Bergs Gegner Cristian Garin beim Seitenwechsel über den Haufen. Der Chilene weigert sich darauf, weiterzuspielen. Der Referee gibt regelkonform Bergs das nächste Game, wodurch dieser das Match, Belgien das Duell gewinnt.

Lesen Sie auch:
Zizou Berg
Hier im Video
Tennis-Skandal! Belgier rempelt Gegner Auge blau
03.02.2025

10. Februar: Bei der Paraski-WM in Marburg wird im Slalom der Herren nach Ausfall der Zeitnehmung anhand von TV-Bildern mit der Hand gestoppt.

Lesen Sie auch:
Johannes Aigner erlebte bei der Paraski-WM in Marburg im Slalom eine Farce.
Farce bei Paraski-WM
„Zeit wurde vermutlich mit der Sonnenuhr gestoppt“
10.02.2025

8. März: Videoaufnahmen bei der WM zeigen, wie Materialtechniker verbotene Verstärkungen (Bänder) in die kontrollierten Anzüge von Norwegens Skispringern einnähen. Drakonische Strafe: eine Sperre im Sommer und keine Aberkennung der Medaillen.

Lesen Sie auch:
Norwegen-Sportdirektor Jan Erik Aalbu (re.) gab den WM-Betrug zu.
„Das ist inakzeptabel“
WM-Paukenschlag! Norwegen gibt Betrug zu
09.03.2025

16. März: Arda Kardschali ordnet vor der Ligapartie gegen Levski Sofia eine Trauerminute für seinen Ex-Spieler Petko Gantschew an. Es stellte sich heraus, dass der Klub einer Falschmeldung aufgesessen war. Gantschew selbst wurde von zahlreichen Telefonaten geplagt – „lebendig begraben zu werden ist echt stressig!“

Lesen Sie auch:
Die Spieler von PFC Arda Kardzhali gedachten Petko Ganchev.
Peinlicher Fauxpas
Schweigeminute für Ex-Spieler – dabei lebt er noch
18.03.2025

20. Juni: Tampa Bay Rays Pitcher wird beim Baseball-Spiel gegen Baltimore im Aufwärmbereich von einem Querschläger mit 170 km/h getroffen, muss ins Spital.

19. Juli: Golfer Sepp Straka bei den British Open zu seinem Wiener Lieblingswort: „Watschn, weil es nützlich ist!“

Lesen Sie auch:
Auch wenn Sepp Straka schon lange in den USA lebt, ist er ein Österreicher mit Leib und Seele. ...
„Manchmal hilft es“
Straka rüttelte bei British Open am „Watschenbaum“
20.07.2025

7. August: Zum vierten Mal in neun Tagen landet während eines Spiels der Frauen-NBA Sexspielzeug auf dem Parkett. Der Teamname Golden State Valkyries, der für mächtige Kriegerinnen aus der nordischen Mythologie steht, wurde im Netz zum schlüpfrigen Insider-Gag.

Lesen Sie auch:
Auch beim Spiel zwischen Chicago Sky und den Golden State Valkyries fand plötzlich ein Dildo ...
„Respektlose Aktion“
Nach Dildo-Würfen in WNBA: Verdächtiger verhaftet!
22.08.2025

5. September: Im Test zwischen City FC Abuja und JKU FC in Tansania erobert ein riesiger Bienenschwarm die Anlage. Alle Spieler reagieren geistesgegenwärtig, legen sich minutenlang flach auf den Boden.

Lesen Sie auch:
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Skurrile Szenen
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
06.09.2025

6. September: Wie 2022 in Wien sorgt ein Loch im Rasen für Aufregung – diesmal in Linz. Beim WM-Qualispiel gegen Zypern muss unterbrochen werden, weil ein 30 cm tiefes Loch entstanden war. Teamchef Rangnick fühlt sich damit an „Die versteckte Kamera“ erinnert.

Lesen Sie auch:
Schon wieder: Ein Loch im Rasen sorgt für eine Unterbrechung.
Aufregung in Linz
Loch im Rasen sorgt für Unterbrechung bei ÖFB-Sieg
06.09.2025

15. September: Bei der Leichtathletik-WM in Tokio wird der Marathon-Beginn wegen eines Fehlstarts wiederholt. Macht Sinn – schließlich trennen den Ersten nach 42,195 km vom Zweiten im Ziel nur 0,03 Sekunden – und damit weniger als im 100-Meter-Lauf!

15. September: Peter Stöger holt in seinen ersten sechs Ligaspielen fünf Siege und ein Remis – Bestwert für einen Rapid-Trainer in der Bundesliga-Geschichte.

Lesen Sie auch:
Rapid-Coach Peter Stöger
Grün-weiße Bestmarke
Rapid: Neuer Startrekord von Trainer Peter Stöger!
15.09.2025

5. Oktober: Giannis Petrakis wird von Erstligaverein Panetolikos als Trainer entlassen – nur Stunden nachdem sein Sohn Giorgos als Coach von Aufsteiger Larissa gefeuert wurde.

7. Oktober: Der milliardenschwere Dallas-Teambesitzer Jerry Jones muss nach einer obszönen Geste 250.000 Dollar zahlen. Der 82-Jährige hatte in der NFL den Mittelfinger Richtung Tribüne gezeigt. „Wir waren aufgeregt, ich wollte eigentlich den Daumen nehmen. Wenn man will, kann man es einen Unfall nennen.“

13. Oktober: Im WM-Quali-Spiel von Wales gegen Belgien sorgt eine Ratte für eine Spielunterbrechung – selbst Goalie Courtois kann sie nicht fangen.

Lesen Sie auch:
Wales-Stürmer Brennan Johnson musste eine Ratte vom Feld scheuchen. 
Spiel unterbrochen
Tierischer Flitzer! Kurioser Moment in WM-Quali
14.10.2025

24. Oktober: Peter Stöger verliert mit Rapid das fünfte Pflichtspiel in Serie – das gab es zuvor über 60 Jahre lang nicht.

Lesen Sie auch:
Rapid-Trainer Peter Stöger steht unter Druck.
Grün-Weiß in der Krise
Rapids Stöger: Ein Körner-Rekord, den keiner will
22.10.2025

27. Oktober: „Ich hätte sie verdammt noch mal umbringen können“, tobt Formel-1-Pilot Liam Lawson, nachdem in Mexiko zwei Streckenposten direkt vor ihm über die Strecke laufen.

Lesen Sie auch:
Liam Lawson tobt nach einem gefährlichen Zwischenfall in Mexiko.
Leute auf der Strecke
Formel-1-Pilot tobt: „Hätte sie umbringen können!“
27.10.2025

14. November: Der um 31 Millionen Euro umgebaute Eiskanal in Innsbruck-Igls fällt bei der Homologierung komplett durch. Das Unfallrisiko in den Kurven 13 und 14 ist zu hoch.

Lesen Sie auch:
Kein Rodel-Weltcup heuer in Innsbruck-Igls.
Bahn zu gefährlich
Pfusch im Eiskanal: Absage von Rodel-Weltcup fix!
15.11.2025

16. November: Der für Brasilien startende Norweger Lucas Pinheiro Braathen holt beim Levi-Slalom den ersten Sieg für das Land im Ski-Weltcup. Er feiert emotional mit norwegischem Akzent: „Vamos Brazil!“

Lesen Sie auch:
Brasilien hat einen Weltcup-Sieger.
Das gab‘s noch nie
Sieg in Levi! Braathen schreibt Weltcup-Geschichte
16.11.2025

1. Dezember: Peter Pacult, am 12. November nach fünf Partien gefeuert, lacht aus dem WAC-Adventkalender. Zeitlich war’s schon davor so knapp gewesen, dass man Pacult über den Körper von Ex-Ex-Coach Didi Kühbauer retuschieren musste.

Lesen Sie auch:
Peter Pacult muss WAC durch den Advent führen – ob ihm das schmeckt. . .?
Krone Plus Logo
Kuriosum im Lavanttal
Gefeuerter Pacult führt WAC noch durch den Advent!
09.12.2025

6. Dezember: Der Ball von Golf-Star Rory McIlroy landet in Australien unter einer Bananenschale. Der Nordire kann sie nicht entfernen, ohne den Ball zu bewegen und damit eine Strafe zu kassieren. Folge: Doppel-Bogey!

6. Dezember: Überraschung! US-Präsident Donald Trump erhält den extra für Trump erfundenen FIFA-Friedenspreis. Auf den von ihm selbst geforderten Friedensnobelpreis muss der 79-Jährige warten.

Lesen Sie auch:
Donald Trump ist der erste FIFA-Friedenspreisträger.
WM-Farce um Trump
ORF-Experte ärgert sich: „Um was geht es hier?“
05.12.2025

8. Dezember: Bei Hertha BSC erzielt Magdeburgs Rayan Ghrieb in der Nachspielzeit das entscheidende Tor. Beim Jubeln springt er über die Bande, übersieht jedoch den 2,70 Meter tiefen Graben und landet darin. Vom Referee gibt es dafür Gelb – weil es die fünfte ist, verpasst Ghrieb die folgende Partie gegen Kiel.

12. Dezember: Lindsey Vonn rast (21 Jahre nach ihrer Sieg-Premiere) mit 41 zum Abfahrtstriumph in St. Moritz – ihr 83. Erfolg.

Lesen Sie auch:
Lindsey Vonn legte eine Traumfahrt hin.
ÖSV-Duo am Podest
Erster Sieg für Vonn seit 2018 – und was für einer
12.12.2025

19. Dezember: Flache Lernkurve! 2024 wird Dom Taylor wegen Dopings ein Monat gesperrt, verpasst die Darts-WM. Er schafft das Comeback, ist 2025 beim Spektakel dabei – und wird nach dem Auftaktsieg ausgeschlossen: Doping! 

Porträt von Florian Gröger
Florian Gröger
