Wenn das Kindsein in den Hintergrund rückt

Chiara-Marie war acht Jahre alt, als ihr Papa die Diagnose bekam: „Ich war in der Volksschule. Ich hab’ nicht einmal gewusst, was Krebs ist.“ Und auch nicht, wie schlagartig, aber nachhaltig sich ihr Leben verändern wird. Denn Kind war sie schnell nicht mehr. „Die Rolle, des sich Sorgen machen, hat sich komplett umgekehrt.“