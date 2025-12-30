Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Unsichtbare Helden

Wenn das Kindsein in den Hintergrund rückt

Leben
30.12.2025 06:00
(Bild: Krone KREATIV/PrivatKrone KREATIVKrone KREATIVKrone KREATIV)

Zwei „Young Carer“ erzählen – wie sie sich für die Familie liebevoll aufopferten und ein Elternteil pflegten. Und welche Spuren das bei den beiden Mädchen hinterlassen hat.

0 Kommentare

Chiara-Marie war acht Jahre alt, als ihr Papa die Diagnose bekam: „Ich war in der Volksschule. Ich hab’ nicht einmal gewusst, was Krebs ist.“ Und auch nicht, wie schlagartig, aber nachhaltig sich ihr Leben verändern wird. Denn Kind war sie schnell nicht mehr. „Die Rolle, des sich Sorgen machen, hat sich komplett umgekehrt.“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Sophie Pratschner
Sophie Pratschner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Jahresrückblick
Mölzer: „Diese Regierung hat voll versagt“
Star des Jahres
TV-Ikone Pamela Anderson zeigt ihr wahres Gesicht
Folge von Montag
Auf geht´s in die letzte Bewegungswoche 2025!
Folge von Sonntag
Zeit für Bewegung und ein besseres Körpergefühl
Kanzler Christian Stocker, Siegerin Julia Scheib, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ...
Kanzler am Semmering
Weltcup-Haus der „Krone“ als VIP-Hotspot
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
138.683 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
119.674 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
92.832 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Mehr Leben
Krone Plus Logo
Steirische Tradition
Das Geheimnis des guten, alten Mandlkalenders
Krone Plus Logo
Mystische Raunächte
Über die dunklen Mächte der Mittwinterzeit
Krone Plus Logo
Unsichtbare Helden
Wenn das Kindsein in den Hintergrund rückt
Krone Plus Logo
Schüchternheit ablegen
Englisch lernen mit der KI: Wir haben es getestet
Astro-Jahresvorschau
„Österreich ist 2026 einem Weckruf ausgesetzt“

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf