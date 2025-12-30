Übergewicht? Präsident teilt gegen Arnautovic aus!

Versprechen nicht eingehalten?

Umso größer ist nun die Enttäuschung beim Klubchef. Bei der Verpflichtung hatte Terzić noch geschwärmt: „Ich bin fest davon überzeugt, dass alle unsere Spieler mit Marko um 30 Prozent besser sein werden.“ Zudem habe Arnautović versichert, „sehr auf seinen Körper und seine Gesundheit zu achten“. Ein Versprechen, das Terzić nun öffentlich einfordert und damit ordentlich Druck auf Österreichs Rekordtorschützen ausübt.