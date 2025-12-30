Übergewicht? Präsident teilt gegen Arnautovic aus!

ÖFB-Rekordspieler Marko Arnautović steht bei Roter Stern Belgrad plötzlich heftig in der Kritik. Klub-Boss Zvezdan Terzić stellt den Lebensstil des 36-Jährigen infrage.
Im Gespräch mit dem serbischen Portal „Mozzartsport“ teilt der Generaldirektor des Belgrader Topklubs ordentlich aus. Besonders hart trifft es neben Nemanja Radonjić auch Arnautović, der im Sommer als teuerster Spieler der Klubgeschichte präsentiert worden war.
„Er sollte sich fragen, warum er sich immer wieder verletzt“, sagt Terzić über den ÖFB-Star und legt nach: „Liegt es an seinem Übergewicht oder vielleicht an seiner Ernährung und seinem Lebensstil?“ Klare Worte, die in Serbien für Aufsehen sorgen.
„Ich habe mir von ihm mehr erwartet“
Während Terzić Radonjić bereits „aufgegeben“ habe, sei bei Arnautović die Hoffnung noch nicht ganz verloren. Mit Neo-Trainer Dejan Stanković, der seit 22. Dezember im Amt ist, habe der Wiener bereits ein klärendes Gespräch geführt. Terzić selbst betont jedoch unmissverständlich: „Ich habe mir von ihm mehr erwartet.“
Hier das gesamte Interview:
Sportlich fällt die Bilanz bislang durchwachsen aus. In der serbischen Superliga kommt Arnautović auf zwei Tore und fünf Assists, in der Europa-League-Gruppenphase traf er zweimal. Schwerer wiegt allerdings die lange Verletztenliste: Insgesamt verpasste der Routinier im Herbst 15 Pflichtspiele, zuletzt machten ihm erneut Adduktorenprobleme zu schaffen.
Versprechen nicht eingehalten?
Umso größer ist nun die Enttäuschung beim Klubchef. Bei der Verpflichtung hatte Terzić noch geschwärmt: „Ich bin fest davon überzeugt, dass alle unsere Spieler mit Marko um 30 Prozent besser sein werden.“ Zudem habe Arnautović versichert, „sehr auf seinen Körper und seine Gesundheit zu achten“. Ein Versprechen, das Terzić nun öffentlich einfordert und damit ordentlich Druck auf Österreichs Rekordtorschützen ausübt.
