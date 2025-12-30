Geringere Kupferproduktion führte zu Rekordpreis

Gleichzeitig ist die US-Wirtschaft stärker als erwartet gewachsen, was auf eine höhere Nachfrage nach Industriemetallen hindeutet. Neben Kupfer ist auch der Preis für Silber in den vergangenen Wochen an den Rohstoffmärkten stark gestiegen und erreichte ebenfalls ein Rekordhoch (84,01 US-Dollar in der Nacht auf Montag). Händlerinnen und Händler verwiesen unter anderem auf Knappheiten in China, die zu Exportbeschränkungen führten, und auf einen Nachholbedarf im Vergleich zu Gold. Der Goldpreis hatte in der Nacht auf Montag nur knapp ein Rekordhoch verfehlt.