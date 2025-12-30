Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plus von 40 Prozent

Geringere Kupferproduktion führte zu Rekordpreis

Wirtschaft
30.12.2025 10:42
Kupfer könnte nach Exportbeschränkungen in China knapp werden (Symbolbild).
Kupfer könnte nach Exportbeschränkungen in China knapp werden (Symbolbild).(Bild: AFP/Getty Images/AFP SPENCER PLATT )

In einzelnen Minen wird kein Kupfer mehr produziert. Das bereitet Anlegerinnen und Anlegern Sorgen vor einem zu niedrigen Angebot. Allein im Dezember hat das Industriemetall mehr als 15 Prozent an Wert gewonnen.

0 Kommentare

Seit Beginn des Jahres 2025 ist der Preis um etwa 40 Prozent gestiegen. Seit den Sommermonaten geht es tendenziell nach oben, wobei der Anstieg im Dezember am stärksten war. Am Montag wurde eine Tonne Kupfer an der Rohstoffbörse in London bei 12.960 US-Dollar (umgerechnet 10.995 Euro) gehandelt. Das ist so viel wie noch nie. Der Schub wurde am Markt mit dem Ausfall von Fördermengen erklärt. Zudem trieb die Zollpolitik der US-Regierung den Preis an.

Gleichzeitig ist die US-Wirtschaft stärker als erwartet gewachsen, was auf eine höhere Nachfrage nach Industriemetallen hindeutet. Neben Kupfer ist auch der Preis für Silber in den vergangenen Wochen an den Rohstoffmärkten stark gestiegen und erreichte ebenfalls ein Rekordhoch (84,01 US-Dollar in der Nacht auf Montag). Händlerinnen und Händler verwiesen unter anderem auf Knappheiten in China, die zu Exportbeschränkungen führten, und auf einen Nachholbedarf im Vergleich zu Gold. Der Goldpreis hatte in der Nacht auf Montag nur knapp ein Rekordhoch verfehlt.

Lesen Sie auch:
In diesem Jahr ist die Nachfrage nach Gold nicht nur bei Privaten, sondern auch bei ...
„Explosives Verhalten“
Zentralbanken kaufen jetzt Gold wie selten zuvor
30.12.2025
Nach Rekordkursen
Gold- und Silberpreise fallen – Höhenflug vorbei?
29.12.2025

Aktien von Minen abgerutscht
Allerdings sanken die Preise für Silber und Gold im Laufe des Vortags wieder, woraufhin auch die Aktien von Gold- und Silberminen abrutschten. Pan American Silver und Agnico Eagles Mines büßten an der NYSE jeweils 5,67 und 6,48 Prozent ein.

Silber ist unter anderem ein wichtiger Rohstoff für die Elektromobilität, die Solarindustrie und die Tech-Branche. Kupfer wird vor allem in der Elektrotechnik, in der Bauwirtschaft und im Maschinenbau benötigt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In der deutschen Stadt Gelsenkirchen haben Unbekannte ein Loch in den Tresorraum einer Bank ...
Tresorraum aufgebohrt
Filmreifer Einbruch in Bank in Gelsenkirchen
Im Süden Spaniens sind drei Menschen von Wassermassen mitgerissen worden und gestorben.
Von Fluss mitgerissen
Drei Tote bei schwerem Hochwasser in Südspanien
Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
127.889 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
96.562 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Oberösterreich
Trauer um TV-Liebling, der die große Liebe suchte
81.601 mal gelesen
Trauer um Harald „Harry“ Mayr 
Mehr Wirtschaft
Plus von 40 Prozent
Geringere Kupferproduktion führte zu Rekordpreis
Billionen-Business KI
Nvidia entthront Apple: Wertvollste Firma der Welt
2 Mrd. $ für Manus
Zuckerberg will KI-Start-up aus China übernehmen
Explosives Wachstum
BYD überholt Tesla als größten E-Auto-Hersteller
Grünes Licht aus USA
Samsung, SK Hynix dürfen weiter nach China liefern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf