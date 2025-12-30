Britney ätzt auf Instagram böse gegen ihre Familie

Legt euch nicht mit Britney an! Schon seit Jahren hat die Sängerin ein schwieriges Verhältnis mit ihrer Familie. Jetzt schoss Spears auf Instagram scharf gegen die Verwandtschaft!
Schon seit Jahren gilt das Verhältnis zwischen Britney Spears und ihrer Familie als angespannt – nicht zuletzt, weil sich die Sängerin 2021 endlich von der 13 Jahre andauernden Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears freikämpfen konnte.
„Hat mich nie respektlos behandelt“
Und auch zu Weihnachten scheint der Familiensegen im Hause Spears nicht eingekehrt zu sein. Im Gegenteil! Denn nun schoss Britney scharf und ätzte in einem Posting sarkastisch gegen ihre Familie.
Auf Instagram hinterließ Britney Spears ihrer Familie böse Weihnachtsgrüße:
„Frohe verspätete Weihnachten an meine wunderschöne Familie, die mich nie respektlos behandelt, mir nie geschadet, nie etwas völlig Unakzeptables getan oder unglaubliche Traumata verursacht hat, die man nicht reparieren kann“, schrieb die 44-Jährige zynisch.
Weiter entschuldigte sie sich ironisch dafür, dieses Jahr „beschäftigt“ gewesen zu sein, kündigte jedoch an, sie werde „definitiv bald auftauchen und euch überraschen“.
Britney feierte nur mit einem Sohn Weihnachten
Der Hintergrund für Britneys bissige Worte: Während die Sängerin mit Sohn Jayden James Weihnachten feierte, blieb ihr zweiter Sohn Sean Preston zum Fest lieber bei Spears‘ Schwester Jamie Lynn und Mutter Lynne in Louisiana. Die „Zoey 101“-Darstellerin postete ein fröhliches Familienfoto auf Instagram.
Wohl ein Stich ins Herz für die ehemalige „Pop-Prinzessin“, die zumindest mit Jayden mittlerweile ein entspanntes Verhältnis hat. Denn wie ein Insider gegenüber dem „People“-Magazin verriet, habe die Sängerin „eine schöne Zeit“ mit ihrem Sohn gehabt, und das Fest sei etwas ganz Besonderes für sie gewesen.
Ex Sam wollte Spears schützen
Zuletzt hatte auch Britneys Ex-Mann Sam Asghari über ihre Ehe gesprochen. Er erklärte, er habe vor der Hochzeit auf einen Ehevertrag bestanden. „Ich wollte sicherstellen, dass sie geschützt ist“, sagte er und betonte, er habe niemals von ihrem Ruhm profitieren wollen.
