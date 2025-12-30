Liechtenstein-Prinz verkauft Schloss am Gardasee

Der Liechtensteiner Prinz Alexander und seine Ehefrau Astrid Kohl verkaufen das Schloss Sant‘Andrea bei Affi am Gardasee. Der Wert der historischen Anlage wird auf 30 bis 40 Millionen Euro geschätzt. „Wir haben hier wunderbare Erinnerungen, aber heute sind wir kaum noch vor Ort“, sagte der Prinz laut der Tageszeitung „Corriere del Veneto“ vom Dienstag.