Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Kaum noch vor Ort“

Liechtenstein-Prinz verkauft Schloss am Gardasee

Royals
30.12.2025 10:55
Der Liechtensteiner Prinz Alexander (hier rechts außen bei der Hochzeit von Liechtensteins ...
Der Liechtensteiner Prinz Alexander (hier rechts außen bei der Hochzeit von Liechtensteins Prinzessin Marie Caroline) verkauft sein Schloss am Gardasee.(Bild: APA-Images / dana press / Robin Utrecht)

Der Liechtensteiner Prinz Alexander und seine Ehefrau Astrid Kohl verkaufen das Schloss Sant‘Andrea bei Affi am Gardasee. Der Wert der historischen Anlage wird auf 30 bis 40 Millionen Euro geschätzt. „Wir haben hier wunderbare Erinnerungen, aber heute sind wir kaum noch vor Ort“, sagte der Prinz laut der Tageszeitung „Corriere del Veneto“ vom Dienstag.

0 Kommentare

Das Anwesen liegt auf dem Berg Moscal und umfasst rund 29 Hektar mit Weinbergen, Olivenhainen und Parkanlagen. Zur Anlage gehören mehrere Gebäude, darunter eine Hauptvilla mit rund 2000 Quadratmetern Wohnfläche, sieben Schlafzimmern, großen Salons und einer Musikhalle sowie eine romanische Schlosskirche aus dem 12. Jahrhundert mit luxuriösen Suiten.

Ensemble mit langer Geschichte
Auf dem Gelände befinden sich zudem Apartments für Personal, ein Außenpool, Stallungen, ein Hubschrauberlandeplatz, eine natürliche Quelle und weitläufige Rasenflächen mit Blick auf den Gardasee. In den Fels unterhalb der Anlage ist außerdem der ehemalige NATO-Bunker „West Star“ integriert, einst ein zentrales Kommando der Alliierten im Kalten Krieg.

Das Ensemble blickt auf eine lange Geschichte zurück: Erste Siedlungsspuren reichen bis in die Römerzeit, der heutige Gebäudekomplex entstand im 11. Jahrhundert und war über Jahrhunderte Sitz verschiedener religiöser Gemeinschaften.

Veränderte Lebensumstände
Die Immobilie wurde vor 30 Jahren von der Familie von Theodor Kohl, dem Vater von Astrid Kohl, erworben. Astrid wurde durch ihre Heirat mit Alexander zur Prinzessin, dessen Großvater war regierender Fürst des Fürstentums Liechtenstein; den Titel trägt heute sein Onkel Hans Adam II., der ältere Bruder seines Vaters Philipp.

Lesen Sie auch:
Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein strahlte vor dem Gang zum Altar.
„Wie aus Bilderbuch“
Liechtensteins Prinzessin feierte Traumhochzeit
30.08.2025

Als Grund für den Verkauf nannte Prinz Alexander veränderte Lebensumstände. Die gemeinsame Tochter studiere im Ausland, er selbst und seine Frau seien beruflich viel unterwegs. „Das Anwesen ist für uns zu groß geworden“, sagte er. Der Verkauf erfolge ohne Zeitdruck. Die Vermarktung übernimmt eine internationale Immobilienagentur.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
127.889 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
96.562 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Oberösterreich
Trauer um TV-Liebling, der die große Liebe suchte
81.601 mal gelesen
Trauer um Harald „Harry“ Mayr 
Mehr Royals
„Kaum noch vor Ort“
Liechtenstein-Prinz verkauft Schloss am Gardasee
Auch das noch!
Top-Mitarbeiter geht: Sussex-Stiftung in Gefahr!
Komponist packt aus
Das Geheimnis hinter Charlottes magischem Auftritt
„War of the Waleses“
Neue Einblicke in Rosenkrieg von Charles und Diana
Nach nur 10 Monaten
Nächste PR-Managerin von Meghan schmeißt hin!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf