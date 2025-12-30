„Der Ost-Klassiker war die schönste Visitenkarte“

Gegen Magier Prevc braucht’s ein Wunder
Vierschanzentournee
Über 15.000 Fans, hochklassige Rennen, viel Show – das Weltcup-Spektakel am Semmering war wieder ein voller Erfolg! Über 2,5 Millionen Zuschauer waren auch via TV dabei. Entsprechend positiv fällt auch die Bilanz von OK-Chef Franz Steiner aus. Der sich auch bei der Politik, Verbänden und vielen freiwilligen Helfern bedankte.
„Ein bisserl müde bin ich – aber sonst passt alles“, zwinkerte Semmerings OK-Chef Franz Steiner gestern. „Nach dem Slalom wurde noch in der Nacht abgebaut. Der Weltcup-Hang ist mittlerweile bereits wieder für den normalen Skibetrieb geöffnet.“
