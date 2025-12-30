Vor Haft geflohen
Am Weg nach Wien: Gewalttäter vor Grenze gefasst
Er befand sich bereits auf dem Weg nach Wien: Ein gesuchter Gewalttäter konnte am Montag kurz vor der österreichischen Grenze von deutschen Polizisten gestoppt werden. Der 23-Jährige wurde im Zug gefasst.
Nach dem Syrer war bereits seit etwa einem Monat gesucht worden. Er war in Deutschland wegen versuchten Totschlags verurteilt worden, weil er im November 2023 mit einem Baseballschläger auf seinen Geschäftspartner losgegangen war. Bei dem Angriff fügte er seinem Gegenüber schwere Verletzungen zu.
Zugriff im Zug
Im November sollte er eigentlich seine Haft antreten, doch der 23-Jährige war verschwunden. Die Polizei kam dem Gesuchten allerdings auf die Spur, am Montag kam es zum Zugriff.
Der Syrer hatte einen Zug von Passau nach Wien bestiegen, kurz vor seinem Grenzübertritt nach Österreich nahm die Reise ein jähes Ende. Der Mann wurde festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.