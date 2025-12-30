Brennendes Schneemobil setzte Wald in Flammen

Einsatzkräfte kamen mit Pistenraupe

Weil die Zufahrt mit den Feuerwehrautos nicht möglich war, musste die Mannschaft samt Gerätschaften mit einer Pistenraupe zum Einsatzort gebracht werden. Mit einer Fahrtzeit von zwölf Minuten... Immerhin konnten Mitarbeiter vor Ort Schlimmeres verhindern: Sie hatten mit einem Druckschlauch der Beschneiungsanlage mit den Löschmaßnahmen begonnen.