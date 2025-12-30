Waldbrand auf Nordkette: Wer muss jetzt bezahlen?

Bekannter bot Räuber nach Einbruch Unterschlupf
Aufatmen konnten zahlreiche Einsatzkräfte am Montagnachmittag: Der Brand auf der Nordkette galt als vorerst gelöscht. Damit beginnt die Aufarbeitung des Geschehenen: Ein Bericht ergeht an die Staatsanwaltschaft, die Kosten, die durch Einsatz und Schäden entstanden sind, werden erhoben, und die Frage, wer für diese aufkommt, ist auch zu klären.
150 Einsatzkräfte am ersten Tag und immerhin noch 80 am dritten, jeweils vier Hubschrauber sowie jede Menge Material waren notwendig, um den Brand auf der Innsbrucker Nordkette in rund 1500 Meter Seehöhe zu bekämpfen. Am Montagnachmittag meldete die Feuerwehr vorerst „Brand aus“, ein Kontrollflug am Dienstag soll dies bestätigen.
