Waldbrand auf Nordkette: Wer muss jetzt bezahlen?

Aufatmen konnten zahlreiche Einsatzkräfte am Montagnachmittag: Der Brand auf der Nordkette galt als vorerst gelöscht. Damit beginnt die Aufarbeitung des Geschehenen: Ein Bericht ergeht an die Staatsanwaltschaft, die Kosten, die durch Einsatz und Schäden entstanden sind, werden erhoben, und die Frage, wer für diese aufkommt, ist auch zu klären.