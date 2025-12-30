Arnie in Schule auffällig, Alabas Plan war Arsenal

So erzählt Johannes Anglmayer, Erfinder der Fußballklassen im Wiener Polgargymnasium: „Marko war nur vier Monate bei uns. Er war als Fußballer überragend und grundsätzlich ein sehr lieber Bua. Aber die Schule war nicht unbedingt seine große Liebe.“ In dieser Zeit glänzte er im Fußball und zeigte einige Verhaltensauffälligkeiten. Ein früherer Schulkollege erinnert sich, dass einmal auch ein Sessel aus dem Fenster flog und Marko gerne auf dem Tisch stand.