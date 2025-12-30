Vorteilswelt
Arnie in Schule auffällig, Alabas Plan war Arsenal

Fußball International
30.12.2025 06:30
David Alaba hatte schon immer große Ambitionen.
David Alaba hatte schon immer große Ambitionen.

David Alaba und Marko Arnautovic sind die bekanntesten Fußballer des Nationalteams und natürlich auch bei der „Krone“-Fußballerwahl immer heiße Kandidaten. Frühere Lehrer der beiden erinnern sich an ihre Schulzeiten zurück.

So erzählt Johannes Anglmayer, Erfinder der Fußballklassen im Wiener Polgargymnasium: „Marko war nur vier Monate bei uns. Er war als Fußballer überragend und grundsätzlich ein sehr lieber Bua. Aber die Schule war nicht unbedingt seine große Liebe.“ In dieser Zeit glänzte er im Fußball und zeigte einige Verhaltensauffälligkeiten. Ein früherer Schulkollege erinnert sich, dass einmal auch ein Sessel aus dem Fenster flog und Marko gerne auf dem Tisch stand.

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
