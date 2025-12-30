Verzicht mit Genuss: So klappt „trockener Jänner“

Bekannter bot Räuber nach Einbruch Unterschlupf
Auch wenn heuer laut IMAS-Umfrage lediglich jeder Dritte im Land gute Vorsätze fürs neue Jahr hat: Ein gesünderer Lebensstil steht mit 42 Prozent an erster Stelle der Wunschliste an sich selbst. Wer sich das auf eigene Faust nicht zutraut, kann Inspirationen von Kampagnen wie dem „Dry January“ einholen.
Er ist gekommen, um zu bleiben: Der „trockene Jänner“, in der Steiermark vom Gesundheitsfonds seit 2022 propagiert, geht in seine fünfte Auflage. Noch nie davon gehört? Keine Schande, aber immerhin 29 Prozent der Steirer konnten im Vorjahr mit diesem Begriff etwas anfangen (siehe Faktenbox). Und sechs Prozent haben beim Trink-Stopp nach der alkoholschwangeren Weihnachtszeit schon selbst mitgemacht.
