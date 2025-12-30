Verzicht mit Genuss: So klappt „trockener Jänner“

Er ist gekommen, um zu bleiben: Der „trockene Jänner“, in der Steiermark vom Gesundheitsfonds seit 2022 propagiert, geht in seine fünfte Auflage. Noch nie davon gehört? Keine Schande, aber immerhin 29 Prozent der Steirer konnten im Vorjahr mit diesem Begriff etwas anfangen (siehe Faktenbox). Und sechs Prozent haben beim Trink-Stopp nach der alkoholschwangeren Weihnachtszeit schon selbst mitgemacht.