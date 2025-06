Wo welche App verboten ist – und wie man es umgeht

Für uns in Österreich ist ein freier Internetzugang eine Selbstverständlichkeit, in anderen Regionen sieht die Sache anders aus. Internetzensur ist in vielen Staaten Alltag – auch beliebten Urlaubsdestinationen. Tauchen in Ägypten, Luxusurlaub in den Emiraten, Sightseeing in Istanbul – an all diesen Orten kann man mit App- und Website-Sperren konfrontiert werden. Krone+ zeigt im großen Report, wo das Internet besonders intensiv zensiert wird, welche Apps von wem gesperrt werden - und wie Sie Internetsperren am Reiseziel mit guter Vorbereitung einfach umgehen.