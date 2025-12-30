Das Geheimnis des guten, alten Mandlkalenders

Kein neues Jahr ohne Mandlkalender! Egal, ob man ihn an die Wand hängt, im Küchenkastl verstaut oder in die Hosentasche steckt, der gute alte Bauernkalender mit seinen kleinen Abbildungen von Heiligenfiguren (die „Mandln“) und prägnanten Wetterprognosen darf in vielen weiß-grünen Haushalten nicht fehlen. Das war schon vor Jahrhunderten so, und ist auch heute noch gern gelebtes Brauchtum in unserem Bundesland.