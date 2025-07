Wenn ein Liegegips die Justiz in die Knie zwingt

Womöglich täuscht der Eindruck, dass diese Frau der Justiz auf der Nase herumtanzt, aber: Am 17. März erschien die Angeklagte nicht am Landesgericht Eisenstadt. Einfach so. Tags darauf wird sie wohl in der „Krone“ gelesen haben, dass sie am 28. März daheim von der Polizei abgeholt werden wird – die Beamten standen vor der leeren Wohnung, auch der zweite Prozess-Termin fiel ins Wasser. Und gestern? Na, jetzt hat sie einen Liegegips! Vermutlich wünscht sich die 33-Jährige, dass sie bis zum Lebensende transportunfähig bleibt.