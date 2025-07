Noch zwei Monate mit legendärem Heimatwerk-Trio

„Wer uns, meine Frau Elisabeth und mich und Frau Susi, die seit vielen Jahren ein herzlicher Teil der Heimatwerk-Familie ist, noch einmal sehen will: Bis 20. September sind wir im Heimatwerk am Dr. Arthur-Lemisch Platz in Klagenfurt, und wir beraten Sie gern bei Dirndln, Anzügen, Stoffen, Kerzen, Engeln, Krippenfiguren...“