Scheider: „SP blockiert ein Budget für Klagenfurt“

Ein Budget ist für alle Gemeinden und Städte immer schwieriger aufzustellen, weil sie ausgeglichen bilanzieren müssen. „Der Bund verschuldet sich massiv, auch das Land macht Schulden, der Finanzschlüssel mit Zuschüssen, Abgaben und Förderungen hinkt schwerstens“, sagte der Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider bei einer Pressekonferenz. „Klagenfurt muss 106,8 Millionen Euro an Transferzahlungen an das Land Kärnten abliefern, darüber wird nicht einmal diskutiert. 26,5 Millionen Euro betreffen etwa die Krankenanstalten. Wir als Stadt haben kein Mitspracherecht mehr, wir müssen auch das Theater, das Wörtherseestadion oder die Eishallen selbst finanzieren. Das Land hat sich zurückgezogen. Das Kindergartenpaket kostet die Stadt zusätzlich 5,2 Millionen Euro.“