„Das ist der Höhepunkt meiner Karriere“

Talent wird Heeressportler

Immerhin: Die Aufnahme ins olympische Programm öffnet Türen. Lutz rückt daher ab Oktober in Graz zur Grundausbildung ein, wird dann Heeressportler in Wien. Und kann so am Traum von der großen Karriere feilen. Die zweite Teilnehmerin aus Salzburger Sicht ist Flag Football-Spielerin Helena Giovanna Müllegger.