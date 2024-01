Anmeldung für Squash-Turniere ist wie „pokern“

Für Squash-Ass Aqeel Rehman steht aktuell nur Training an. Anfang Februar steigt er mit den Österreichischen Meisterschaften wieder ins Turniergeschehen ein. Doch eine leidvolle Aufgabe hat er schon absolviert. Am Dienstag meldete er sich für die Turniere im kommenden Monat an. Das ist jedes Mal aufs Neue ein ziemliches Hick-Hack und nervenaufreibend. „Es ist immer so hektisch“, muss der 38-Jährige schmunzeln. Bis 13 Uhr meldet man sich an, danach wird drei Stunden „taktiert und gepokert“, sagt Rehman.