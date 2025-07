Nächste Squash-Schlacht für Aqeel Rehman

Was für eine Squash-Schlacht zwischen Aqeel Rehman und Kijan Sultana aus Malta. Beim Geelong-Turnier in Australien schrammte Salzburgs Squash-Aushängeschild hauchdünn an einem Aus in Runde zwei vorbei. Nach fünf Sätzen (9/11, 11/6, 6/11, 11/7, 11/3) ging Rehman am Ende aber doch als Sieger vom Court. „Das ist hier kein Wunschkonzert. Alle spielen echt richtig gut. Natürlich hätte ich lieber 3:0 gewonnen, aber mental tut es einem gut, solche Spiele dann doch noch drehen zu können“, strahlte der 39-jährige Serien-Staatsmeister.