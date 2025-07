„Hellraiser: Revival“: Alles Leben ist Leiden

„Die Arbeit am ersten echten ,Hellraiser’-Spiel war ein Ausflug in die Tiefen meiner dunkelsten Fantasien“, wird Clive Barker, Horrorlegende und Schöpfer von „Hellraiser“, in einer Mitteilung des Publishers zitiert. Zusammen mit Entwickler Boss Team Games sei dieser in das „Hellraiser“-Universum eingetaucht, habe dessen Essenz eingefangen – die verführerische Anziehungskraft des Leidens, die Schönheit des Grotesken – und eine Erzählung geschaffen, die Spieler einlädt, über diese Schwelle zu treten.