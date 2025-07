Invaliditätsrentner vor fahrendes Auto gestoßen

An den Vorfall vom 20. Mai in Bludenz kann sich das 54-jährige Opfer nicht mehr erinnern. Dass es nach den Folgen der feigen Attacke des Angeklagten überhaupt noch am Leben ist, grenzt allerdings an ein Wunder. Es ist kurz vor 13 Uhr, als es auf der St. Peter Straße in Bludenz zu der verhängnisvollen Begegnung zwischen dem Radfahrer und dem Fußgänger kommt. Als der Passant den Bulgaren darauf hinweist, dass das ein Gehsteig und kein Fahrradweg sei, geht der Getadelte auch schon auf den 54-Jährigen los: „Hast du ein Problem?“, fragt er und verpasst dem Opfer daraufhin eine saftige Ohrfeige.