Längere Wartezeiten durch „schwere Erkrankungen“

„Die Gailtalklinik ist ein unverzichtbarer Faktor in der Region. Vor einem Personalengpass in der Neurologie haben wir schon länger gewarnt“, betont Staudacher. Nun sollen laut KABEG in den nächsten Wochen nur geplante Patienten aufgenommen – schwer betroffene Patienten sollen genau geprüft werden. „Es wird mit den Krankenhäusern in Villach und Klagenfurt koordiniert, die Patienten länger bei sich betreuen“, so Prettner. „Akutpatienten werden raschest behandelt.“