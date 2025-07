Österreichs Nationalrat beschloss 53 Gesetze

Mehr Sessel nötig

Bei Anfragen an die Regierung ging es unter anderem um Straßenbauprojekte, den Staatshaushalt und Österreichs Neutralität. „Begonnen hat die Tagung mit der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Nationalrats am 24. Oktober 2025. Diese brachte gleich mehrere Premieren: 73 neue Abgeordnete zogen in den Nationalrat ein. 61 davon – und damit ein Drittel aller Mandatarinnen und Mandatare – saßen zum ersten Mal im Hohen Haus, blickte die Parlamentsdirektion in einer Aussendung zurück.