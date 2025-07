Koalition blockiert Antrag der FPÖ auf U-Ausschuss

FPÖ will VfGH einschalten

Die FPÖ reagierte am Dienstag gelassen auf die Ankündigung. Man werde im Falle einer Ablehnung den Verfassungsgerichtshof (VfGH) bemühen, der innerhalb von vier Wochen eine Entscheidung zu treffen hat, kündigte der freiheitliche Generalsekretär Christian Hafenecker bei einer Pressekonferenz an. Um die im August erwartete Entscheidung sofort umzusetzen, könnte die FPÖ dann laut Hafenecker eine Sondersitzung des Nationalrats verlangen.