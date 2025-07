Braucht es ein Rauchverbot an unseren Badeseen?

„Wie bei den Gacki-Sackerln bei den Hunden“

Wie die Oberösterreicher zum „Tschick anzünden“ am See und an Badeplätzen stehen, hat die „Krone“ in Urfahr an der Donau und am Pleschinger See in Steyregg erfragt. Von „Ich bin Nichtraucherin, also rieche ich nicht gerne Zigarettenrauch“ (Julia R., 31, aus dem Bezirk Rohrbach) bis hin zu „Solange es in geordnetem Maße und sauber gehalten wird, soll jeder rauchen dürfen, der will“ (Michael Huber, 61, aus Linz Urfahr) war an Meinungen viel unterschiedliches dabei. Worin sich die meisten aber einig sind: Ein rücksichtsloses Umgang mit der Müllentsorgung von Schachteln und Stummeln ist ein Problem.