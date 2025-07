Aus der 5. Reihe | Nicht nur schlau

Aus der 5. Reihe. Die Wirtschaft in Österreich lahmt noch schlimmer als im Rest der EU-Länder. Und die Politik ganz offensichtlich auch, worauf heute Claus Pándi in seinem Kommentar in der Montags-„Krone“ hinweist. Denn auf die für unsere exportorientierte Wirtschaft so schwerwiegende Ankündigung Donald Trumps, ab August auf US-Importe aus der EU 30 Prozent Zoll aufzuschlagen, kam am Samstag Nachmittag hierzulande nur eine Reaktion aus der fünften politischen Reihe. Ist natürlich auch eine blöde Zeit – ein Samstag Nachmittag mitten im Sommer… Der französische Staatspräsident Macron meldete sich allerdings ebenso wie die italienische Ministerpräsidentin Meloni umgehend zu Wort – wenn auch mit verschiedenen Strategien. Die Italienerin setzt auf „Brückenbau“ zu den USA, der Franzose eher auf Gegenschlag. Und Österreichs Gegenschlag? Der kam, wie Pándi schreibt, „von einer Anna Stürgkh, laut schneller Recherche auf Google, EU-Abgeordnete der Neos.“ Damit wird Donald Trump nicht gerechnet haben!