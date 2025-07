Beruhigungspille | Risse in der Zuckerlglasur

Risse in der Zuckerlglasur. Nach ein paar Monaten allerdings ist viel Lack ab, mit der anfangs zur Schau getragenen Harmonie ist es nicht mehr weit her. Gerade in dieser Woche wurde es deutlich spürbar bei der Parlamentsdiskussion rund um die Messengerüberwachung. Da scherten Neos-Abgeordnete lauthals aus. Auch bei der Trinkgeld-Abgabe, bei Pensions- sowie der Justizreform rund um die Bundes-Staatsanwaltschaft hakt es beträchtlich. Um das Zuckerl-Bild von dieser Koalition noch einmal zu bemühen: Die süße Glasur hat Risse, das lässt tiefe Blicke in einen bitter-sauren Kern zu. Nur an der Glasur zu polieren, das wird gewiss nicht für ein glänzendes Regierungsbild reichen.