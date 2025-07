Trennt sich Tauernklinik von Standort Saalfelden?

Verhandlungen zur Eingliederung der Tauernkliniken unter das Dach des Landes laufen auf Hochtouren. Bis September soll alles erledigt sein. Hundert Prozent der Gesellschaftsanteile werden an das Land übertragen. „Die langfristige Absicherung ist für die Region wichtig. Es geht immerhin auch um 1200 Mitarbeiter an den Standorten in Zell am See und Mittersill“, ist Andreas Wimmreuter, Stadtchef in der Gemeinde Zell am See, guter Dinge. Für die Stadt waren die Abgänge in der Klinik nicht mehr zu stemmen.