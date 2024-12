Land einigt sich mit Zell wegen Spitalsübernahme

Unter dieses Dach soll auch das Tauernklinikum Zell am See wandern. Der Vertrag soll im Lauf des kommenden Jahres abgeschlossen werden. Die Vollfinanzierung durch das Land soll rückwirkend mit Jahreswechsel starten. Das Land übernimmt zusätzlich zu den großen Investitionen in die beiden Standorte des Tauernklinikums, Zell am See und Mittersill, auch die vollen finanziellen Abgänge, da die Stadtgemeinde Zell am See die anteilige Finanzierung der Krankenanstalt aus dem kommunalen Budget nicht mehr stemmen kann.