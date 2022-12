Prüfer nahmen Tauernklinikum erneut ins Visier

2015 gab es unter dem Dach der Tauernkliniken GmbH den Zusammenschluss zwischen dem Hospital in Zell am See und jenem in Mittersill. Das Leistungsangebot sollte in Mittersill in der bestehenden Form beibehalten werden, das besagt auch eine Veordnung. „Deshalb waren wir irritiert, als wir vor Ort eine andere Situation vorfanden“, so der Direktor des Salzburger Landesrechnungshofs Ludwig F. Hillinger. Der Bereich Innere Medizin wurde von einem Vollbetrieb in eine Wochenklinik (Montag bis Freitag) umgewandelt. Der Rechnungshof konnte feststellen, dass Patienten, die eine medizinische Überwachung bedurften, vermehrt am Wochenende nach Zell am See gebracht wurden.