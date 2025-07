Natur pur! Campingplätze als neue Urlaub-Hotspots

Letztens waren 53 verschiedene Nationalitäten bei uns am Campingplatz“, erzählt Herta Wiedlroither vom Camp MondSeeLand. „Von überall her kommen die Leute, die meisten aber aus Deutschland, gefolgt von Österreich, was mich sehr freut.“ Insbesondere Österreicher trifft man am Campingplatz Schatzlmühle in Scharnstein, wie Nicole Simbrunner berichtet: „Bei uns am Platz sind vor allem Städter aus Oberösterreich, denen ein Urlaub im Ausland zu teuer ist.“ Es war nicht immer so, doch das Übernachten auf Campingplätzen ist wieder voll im Trend. „Nach Corona haben wir gedacht, dass wieder weniger Gäste kommen. Aber überraschenderweise ist das Gegenteil der Fall und es werden immer mehr“, so Simbrunner.