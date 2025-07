Brutale Attacke auf Mölltaler: Räuber nun gefasst!

Gefasst worden sind die Täter am Freitag in Winklern. Dort konnten sie von mehreren Polizeistreifen aus dem Mölltal überführt werden. Der Brieftaschendiebstahl soll vom 28-Jährigen begangen worden sein. Die Beute wurde laut Erhebungen zwischen dem 28-jährigen Ungarn und dem 38-jährigen Rumänen aufgeteilt. Vom gestohlenen Bargeld ist nichts mehr übrig, da es bereits ausgegeben wurde. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) erließ einen Festrahmenauftrag gegen den 21-jährigen Ungarn. Dieser wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Villach überstellt, heißt es.