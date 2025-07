Brutale Diebe attackieren Opfer mit Bierflasche

Gegen 23.30 Uhr saß ein 46-Jähriger in einem Lokal in der Gemeinde Rangersdorf, als vier Männer ihn in ein Gespräch verwickelten. Während der 46-Jährige abgelenkt war, wurde unbemerkt nach seiner am Tisch liegenden Brieftasche gegriffen, in der sich mehrere hundert Euro Bargeld befanden.