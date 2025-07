Wie Kriminelle mit Dating-Apps Millionen ergaunern

Sie nennt sich „Elizabeth“. Die Person, die sich auf der Dating-App Tinder so nennt, heißt in Wirklichkeit anders, auch die Fotos sind nicht von ihr. Und doch tappen immer wieder Opfer in die Fänge der Venusfalle. Die Masche heißt „Relationship Investment Scam“ („Beziehungs-Investment-Betrug“) – „Elizabeth“ fielen auch schon Österreicher zum Opfer.

Nach dem Erstkontakt auf Tinder lockte „Elizabeth“ zum Beispiel einen Wiener schnell auf WhatsApp. Und umgarnte ihr Opfer über längere Zeit hinweg. Als Vertrauen aufgebaut war, schlugen die Betrüger zu. Das Gespräch führte zu einem Nebenjob, den die Frau habe. Es gehe um die Kryptowährung Bitcoin, um Investitionen und hohe Renditen. Man könne das Geld ja für eine gemeinsame Zukunft anlegen. Glück im Unglück: Der Wiener erkannte den Betrug rechtzeitig.