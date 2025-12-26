The-Cure-Gitarrist Perry Bamonte gestorben

Zunächst als Techniker zur Band gestoßen

Ab 1984 arbeitete Bamonte zunächst als Gitarrentechniker für The Cure. Von 1990 bis 2004 und erneut von 2022 bis zu seinem Tod war er Gitarrist, Bassist und Keyboarder der Band. Er war an zahlreichen Alben wie „Wish“, „Wild Mood Swings“, „Bloodflowers“ und „The Cure“ beteiligt und stand bei mehr als 490 Konzerten mit auf der Bühne, wie die Band erklärte. Einige „gehörten zu den besten in der Geschichte der Gruppe“, wurde betont.