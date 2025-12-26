Betrüger treiben betagtes Ehepaar in den Ruin

Ein betagtes Ehepaar aus Innsbruck wurde Opfer von skrupellosen Online-Kriminellen: Die Einheimischen wurden von Unbekannten dazu verleitet, im Internet ihr Geld zu investieren. Anstatt ihr Vermögen zu erhöhen, sind die Senioren jetzt um Zigtausende Euro ärmer.
Bereits im Herbst hatten die unbekannten Betrüger Kontakt zu dem älteren Ehepaar aus Innsbruck aufgenommen. Nach und nach wurde Vertrauen aufgebaut und letztlich konnten die Kriminellen die Senioren dazu verleiten, unter anderem in Kryptowährung zu investieren.
Mehrere Zehntausend Euro sind futsch
Mehrere Überweisungen ins Ausland erfolgten. Alles in allem floss Geld in Höhe eines mittleren, fünfstelligen (!) Eurobetrages, wie die Polizei berichtete. Als der Schwindel aufflog, war es bereits zu spät. Das Geld ist futsch.
Wer hinter der fiesen Abzocke steckt, ist unklar. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen seien im Gange.
