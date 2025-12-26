40.000 € vor Weihnachten an „Finanzamt“ überwiesen

Keinen Verdacht geschöpft

Wer auf den mitgesendeten Link geklickt hat und den Anweisungen gefolgt ist, gab hochsensible, persönliche Daten an Betrüger weiter. Einem Opfer aus dem Südburgenland hätte allein schon die beigefügte Internetadresse „FinanzenOnline-AT.com/web“ verdächtig vorkommen müssen. Doch der fast 40-Jährige schöpfte nicht den geringsten Verdacht.