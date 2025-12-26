40.000 € vor Weihnachten an „Finanzamt“ überwiesen

Vor dem Jahreswechsel haben gefälschte Nachrichten des Finanzamtes über ein Fristende der Finanz-Online-ID Hochsaison. Ein Burgenländer tappte gutgläubig in die Falle. Als der Mann Verdacht schöpfte, hatte er bereits zwei große Summen an die Cyberkriminellen überwiesen.
„Ihre Finanz-Online-ID läuft am 31.12.2025 ab. Ohne Verlängerung kann Ihre Steuererklärung nicht erfolgen.“ SMS-Nachrichten mit der Warnung vor einem angeblich nicht mehr gültigen Nutzer-Identitätsnachweis waren ausgerechnet vor Weihnachten besonders oft im Umlauf.
Keinen Verdacht geschöpft
Wer auf den mitgesendeten Link geklickt hat und den Anweisungen gefolgt ist, gab hochsensible, persönliche Daten an Betrüger weiter. Einem Opfer aus dem Südburgenland hätte allein schon die beigefügte Internetadresse „FinanzenOnline-AT.com/web“ verdächtig vorkommen müssen. Doch der fast 40-Jährige schöpfte nicht den geringsten Verdacht.
Login-Seite täuschend echt
Der Betroffene wurde auf eine gefakte Login-Seite weitergeleitet, die auf den ersten Blick etliche typische Merkmale der offiziellen FinanzOnline-Seite aufgewiesen hat. Entsprechend gutgläubig agierte der getäuschte Mann und hielt sich an die Vorgaben der abgebrühten Cyberkriminellen.
Vermeintliche Vorauszahlungen für den Fiskus
Innerhalb weniger Tage im Dezember gab der Burgenländer via Hausbank zwei Überweisungen über jeweils 20.000 Euro in Auftrag – vermeintliche Vorauszahlungen für den Fiskus. Erst als eine weitere Geldtransaktion verlangt worden ist, wurde er misstrauisch.
Gerade noch rechtzeitig stoppte das Betrugsopfer die dritte Überweisung und erstattete Anzeige. Zu spät, denn 40.000 Euro waren bereits weg.
