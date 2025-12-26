Graz 99ers sind weiter erster KAC-Jäger

Linz holte vor 4126 Zuschauern in Graz einen 0:2- und einen 1:3-Rückstand auf, kassierte aber die fünfte Niederlage in den jüngsten sechs Spielen. Matchwinner für die 99ers war Josh Currie, der in Unterzahl den ersten (4.) und in der Verlängerung den letzten Treffer erzielte (65.). Das Goldtor in der Overtime gelang dem Kanadier nach Zuspiel von Lukas Haudum mit einer starken Einzelaktion.