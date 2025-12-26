Helikopter-Crew rettete Verletzten (19) vom Berg

Es war bereits gegen 16 Uhr, als der 19-jährige Tscheche seine Notlage meldete. Er schilderte, dass er eine Verletzung an der Schulter erlitten habe. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich im Bereich Brotfallscharte am Weg zum Großen Priel im Gemeindegebiet von Hinterstoder.