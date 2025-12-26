Helikopter-Crew rettete Verletzten (19) vom Berg

Eine schmerzhafte Verletzung an der Schulter hatte sich am Donnerstag ein tschechischer Hobby-Bergsteiger beim Aufstieg auf den Großen Priel (OÖ) zugezogen. Der junge Mann schlug via Notruf Alarm. Er konnte von einem Hubschrauber-Team gerade noch vor Einbruch der Dunkelheit vom Berg geborgen werden.
Es war bereits gegen 16 Uhr, als der 19-jährige Tscheche seine Notlage meldete. Er schilderte, dass er eine Verletzung an der Schulter erlitten habe. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich im Bereich Brotfallscharte am Weg zum Großen Priel im Gemeindegebiet von Hinterstoder.
Taubergung
Nachdem er seinen Notruf abgesetzt hatte, konnte er kurz vor Einbruch der Dunkelheit gerade noch vom Notarzthubschrauberteam „Martin 3“ mittels Taubergung gerettet und ins Krankenhaus geflogen werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.