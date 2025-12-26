Vorteilswelt
An Schulter verletzt

Helikopter-Crew rettete Verletzten (19) vom Berg

Oberösterreich
26.12.2025 20:02
Spitzmauer und Großer Priel. Hier befand sich der 19-Jährige.
Spitzmauer und Großer Priel. Hier befand sich der 19-Jährige.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Eine schmerzhafte Verletzung an der Schulter hatte sich am Donnerstag ein tschechischer Hobby-Bergsteiger beim Aufstieg auf den Großen Priel (OÖ) zugezogen. Der junge Mann schlug via Notruf Alarm. Er konnte von einem Hubschrauber-Team gerade noch vor Einbruch der Dunkelheit vom Berg geborgen werden.

Es war bereits gegen 16 Uhr, als der 19-jährige Tscheche seine Notlage meldete. Er schilderte, dass er eine Verletzung an der Schulter erlitten habe. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich im Bereich Brotfallscharte am Weg zum Großen Priel im Gemeindegebiet von Hinterstoder.

Taubergung
Nachdem er seinen Notruf abgesetzt hatte, konnte er kurz vor Einbruch der Dunkelheit gerade noch vom Notarzthubschrauberteam „Martin 3“ mittels Taubergung gerettet und ins Krankenhaus geflogen werden.

