Große Hoffnung auf neuem EU-Grenzschutzsystem

Betrifft bis zu 3,5 Millionen Passagiere pro Jahr

Besonders sichtbar ist das EES an großen Flughäfen. In Österreich begann der Einsatz am 12. Oktober am Flughafen Wien-Schwechat. Es folgten Salzburg am 12. November, Innsbruck am 19. November, Graz am 26. November sowie Linz und Klagenfurt am 3. Dezember. Insgesamt betrifft das System hierzulande rund drei bis dreieinhalb Millionen Passagiere pro Jahr, die aus Drittstaaten einreisen. Der Flughafen Wien investierte dafür 16 Millionen Euro in neue Kontrollanlagen und Selbstbedienungsterminals.