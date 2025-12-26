Mädchen (6) prallte gegen Talstation von Lift

Auf Ziehweg über Pistenrand

Ein weiterer Unfall passierte gegen 11.50 Uhr im Skigebiet Sillian/Hochpustertal: Auf einem Ziehweg geriet ein Deutscher (44) über den Pistenrand hinaus und prallte etwa fünf Meter unterhalb der Piste gegen einen Baum, wobei er sich eine Verletzung des Unterschenkels zuzog. Der Verunfallte wurde von der Pistenrettung erstversorgt und mit dem Notarzthubschrauber „Martin 4“ ins Krankkenhaus Lienz geflogen.