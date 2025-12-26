Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Skiunfälle in Tirol

Mädchen (6) prallte gegen Talstation von Lift

Tirol
26.12.2025 21:12
In zwei Fällen war ein Hubschrauber der „Martin-Flotte“ im Einsatz. (Symbolbild)
In zwei Fällen war ein Hubschrauber der „Martin-Flotte“ im Einsatz. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)

Die gerade begonnene Hochsaison in den Skigebieten bringt auch schwere Unfälle mit sich. In Tirol waren am Stefanitag auch ein Kind betroffen. Das holländische Urlauber-Mädchen (6) prallte gegen ein Gebäude.

0 Kommentare

Am Freitag gegen 9.30 Uhr fuhr die 6-Jährige im Skigebiet Finkenberger Almbahnen entlang der sogenannten Hasenmuldenabfahrt talwärts. Oberhalb der Talstation verlor die Schülerin die Kontrolle über die Ski, durchschlug in weiterer Folge ein Fangnetz und kollidierte mit dem Gebäude der Talstation.

Hilfe war rasch vor Ort
Liftangestellte und Angehörige leisteten bis zum Eintreffen der Pistenrettung Erste Hilfe. Die Sechsjährige musste mit schweren Verletzungen durch den alarmierten Notarzthubschrauber „Martin 7“ in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden.

Weiterer Unfall bzw. Kollision im Zillertal
Ebenfalls am Freitag gegen 11.15 Uhr fuhr eine schwedische Skifahrerin (48) auf einer Piste im Skigebiet Horberg talwärts. Im Kreuzungsbereich Knorren/Mittertrett Talstation kam es zur Kollision mit einem britischen Skifahrer (21), wobei beide verletzt zu liegen kamen und durch die verständigte Pistenrettung erstversorgt wurden.

Die Opfer wurden teils in die Klinik Innsbruck gebracht (Symbolbild).
Die Opfer wurden teils in die Klinik Innsbruck gebracht (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)

Während der 21-Jährige mittels Skidoo abtransportiert werden konnte, musste die 48-Jährige mit schwersten Verletzungen im Gesicht durch den alarmierten Notarzthubschrauber „Martin 7“ in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen werden. Die Erhebungen der Alpinpolizei laufen. Nach Abschluss wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet.

Auf Ziehweg über Pistenrand
Ein weiterer Unfall passierte gegen 11.50 Uhr im Skigebiet Sillian/Hochpustertal: Auf einem Ziehweg geriet ein Deutscher (44) über den Pistenrand hinaus und prallte etwa fünf Meter unterhalb der Piste gegen einen Baum, wobei er sich eine Verletzung des Unterschenkels zuzog. Der Verunfallte wurde von der Pistenrettung erstversorgt und mit dem Notarzthubschrauber „Martin 4“ ins Krankkenhaus Lienz geflogen.

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
TirolInnsbruck
UnfallSkigebietHochsaisonErste Hilfe
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
263.703 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
143.541 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
124.459 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf