Manchester United gegen Newcastle ab 21 Uhr LIVE

18. Runde in der Premier League: Manchester United empfängt Newcastle. Mit sportkrone.at sind Sie ab 21 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
In England der Weihnachtsstress diesmal mit leichter Verspätung ein. Am traditionell mit Spielen vollgepackten „Bank Holiday“ am heutigen 26. Dezember steigt mit Manchester gegen Newcastle nur eine Partie, dafür geht es dann einen Tag später mit sieben Matches so richtig los. Bis inklusive 8. Jänner stehen vier Runden mit so mancher Schlagerpaarung auf dem Programm.
Spitzenreiter Arsenal nimmt die intensive Phase mit zwei Punkten Vorsprung auf Manchester City in Angriff. Die „Gunners“ treten gegen den Neunten Brighton (27.12./daheim), den Dritten Aston Villa (30.12./daheim), den 15. Bournemouth (3.1./auswärts) und den Fünften Liverpool (8.1./daheim) an. Auf ManCity warten der 17. Nottingham Forest (27.12./auswärts), der Sechste Sunderland (1.1./auswärts), der Vierte Chelsea (4.1./daheim) und Brighton (7.1./daheim).
