Manchester United gegen Newcastle ab 21 Uhr LIVE

In England der Weihnachtsstress diesmal mit leichter Verspätung ein. Am traditionell mit Spielen vollgepackten „Bank Holiday“ am heutigen 26. Dezember steigt mit Manchester gegen Newcastle nur eine Partie, dafür geht es dann einen Tag später mit sieben Matches so richtig los. Bis inklusive 8. Jänner stehen vier Runden mit so mancher Schlagerpaarung auf dem Programm.