„Das Team kann bei der WM eine Euphorie auslösen“

Start zur 59. „Krone“-Fußballerwahl! Ab sofort können die Fans wieder für ihre Lieblinge abstimmen. Letztes Jahr holte Guido Burgstaller die Sympathie-Wertung, „schenkten“ ihm Rapids Fans nach seinem schweren „Unfall“ (Prügel-Attacke) zum Karriereende die Trophäe. Mit der „Krone“ spricht der Ex-Stürmer über seine Gesundheit, die neue Freizeit, die kuriose Liga, das WM-Spektakel und natürlich über seinen Tipp für die Wahl 2025.