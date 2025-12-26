Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Start zur „Krone“-Wahl

„Das Team kann bei der WM eine Euphorie auslösen“

Fußball National
26.12.2025 18:30
Als Spieler hat sich Burgstaller vom Fußball verabschiedet.
Als Spieler hat sich Burgstaller vom Fußball verabschiedet.(Bild: GEPA)

Start zur 59. „Krone“-Fußballerwahl! Ab sofort können die Fans wieder für ihre Lieblinge abstimmen. Letztes Jahr holte Guido Burgstaller die Sympathie-Wertung, „schenkten“ ihm Rapids Fans nach seinem schweren „Unfall“ (Prügel-Attacke) zum Karriereende die Trophäe. Mit der „Krone“ spricht der Ex-Stürmer über seine Gesundheit, die neue Freizeit, die kuriose Liga, das WM-Spektakel und natürlich über seinen Tipp für die Wahl 2025.

0 Kommentare

„Krone“: Burgi, dein Unfall ist jetzt 13 Monate her, du bist nach deinem Rücktritt nicht mehr so viel in der Öffentlichkeit, daher ganz salopp: Wie geht es dir?

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
260.025 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
134.691 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
119.184 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
Start zur „Krone“-Wahl
„Das Team kann bei der WM eine Euphorie auslösen“
Krone Plus Logo
„Krone“-Legendenbesuch
Ernst Baumeister: „1978 war die schönste Zeit!“
Oldie-Gipfel in Graz:
Ein „Akademiker“ trickst im GAK-Legenden-Team
Heiligabend? Training!
Schottland-Legionär hat keinen Weihnachtsfrieden
Krone Plus Logo
Keine halben Sachen
Sturm-Trainersuche: Ganzer „Raubzug“ in Ried?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf