Huber hat genug: „Ich mag nicht mehr“

Huber: „Mit Hilfe einer Therapie sollte das schnell besser werden“

Für einen Spitzensportler ist das ein massives Problem. Als Adler außer Dienst sei das einfacher in den Griff zu bekommen, sagt er. „Mit Hilfe einer Therapie sollte das schnell besser werden“, erklärt der 32-Jährige. Auf seiner Visitenkarte stehen Olympia-Gold im Team, drei Weltcupsiege, zwei WM-Medaillen mit der Mannschaft sowie die kleine Kristallkugel als bester Skiflieger der Saison 2023/24. „Das macht mich schon stolz. Am meisten, weil ich immer wieder aufgestanden und hartnäckig geblieben bin. Ich hatte viele Leute, die immer an mich geglaubt haben. Dafür bin ich dankbar.“