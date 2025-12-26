WAC-Ass Nwaiwu hilft einsamen Frauen in der Heimat

LIVE: Manchester United gegen Newcastle
Premier League
Das zweite Jahr schon kickt er in Österreich, doch seine Wurzeln hat Chibuike Nwaiwu nicht vergessen. Der Topspieler des WAC begründet in Nigeria eine neue Tradition: Wie im Vorjahr beschenkte er pünktlich zu Weihnachten bedürftige Menschen in seiner Heimat. Und: Das sagt WAC-Präsident Dietmar Riegler zu einem möglichen Transfer.
Großes Herz – und schöne Gesten rund um Weihnachten! WAC-Ass Chibuike Nwaiwu hatte schon im Vorjahr seinen Mitmenschen in seiner Heimat Nigeria eine große Freude bereitet.
