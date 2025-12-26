WAC-Ass Nwaiwu hilft einsamen Frauen in der Heimat

Das zweite Jahr schon kickt er in Österreich, doch seine Wurzeln hat Chibuike Nwaiwu nicht vergessen. Der Topspieler des WAC begründet in Nigeria eine neue Tradition: Wie im Vorjahr beschenkte er pünktlich zu Weihnachten bedürftige Menschen in seiner Heimat. Und: Das sagt WAC-Präsident Dietmar Riegler zu einem möglichen Transfer.