Super-G in Livigno

Mit einem Hurra soll‘s ins Olympia-Jahr 2026 gehen

Tirol: Sport-Nachrichten
26.12.2025 18:30
Nach der „Bescherung“ in Gröden will Vincent Kriechmayr in Linigno zeigen, was er drauf hat.
Nach der „Bescherung" in Gröden will Vincent Kriechmayr in Linigno zeigen, was er drauf hat.

Auf der anderen Seite der Berge, dort, wo’s im Februar um Olympisches Gold bei den Alpin-Herren gehen soll, ist es grün. Die berühmt-berüchtigte Stelvio von Bormio wurde bislang nicht beschneit. Die neue Anlage, die das künstliche Weiß produzieren soll, wurde noch nicht abgenommen. Italienische Gelassenheit: Noch ist ja Zeit genug ...

Die traditionelle Fahrt nach Weihnachten nach Bormio fiel für Österreichs Alpin-Herren heuer aus, man bremste sich am Christtag in Livigno ein. Einem Zollausschluss-Gebiet (mit billigem Benzin, Tabak, Parfüm) 1816 überm Meer, das sonst nur ein Durchfahrtsort auf der Strecke nach Bormio war. Aber die traditionelle Weihnachtsabfahrt auf der Stelvio, den Downhill-Schocker, gibt’s nicht mehr. Vielleicht sogar nie mehr.

Porträt von Georg Fraisl
Georg Fraisl
Loading
