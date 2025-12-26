Mit einem Hurra soll‘s ins Olympia-Jahr 2026 gehen

Auf der anderen Seite der Berge, dort, wo’s im Februar um Olympisches Gold bei den Alpin-Herren gehen soll, ist es grün. Die berühmt-berüchtigte Stelvio von Bormio wurde bislang nicht beschneit. Die neue Anlage, die das künstliche Weiß produzieren soll, wurde noch nicht abgenommen. Italienische Gelassenheit: Noch ist ja Zeit genug ...
Die traditionelle Fahrt nach Weihnachten nach Bormio fiel für Österreichs Alpin-Herren heuer aus, man bremste sich am Christtag in Livigno ein. Einem Zollausschluss-Gebiet (mit billigem Benzin, Tabak, Parfüm) 1816 überm Meer, das sonst nur ein Durchfahrtsort auf der Strecke nach Bormio war. Aber die traditionelle Weihnachtsabfahrt auf der Stelvio, den Downhill-Schocker, gibt’s nicht mehr. Vielleicht sogar nie mehr.
