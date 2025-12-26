Handy, Games und Co: Wie schützen Sie Ihr Kind?

Gerade zu Weihnachten wird häufig Technik verschenkt – auch an Kinder und Jugendliche. Obwohl es für die meisten kaum wegzudenken ist, lauert dabei die Gefahr direkt in der Hosentasche. Wie achten Sie darauf, dass Ihre Kinder und Enkelkinder auch online gut geschützt sind? Teilen Sie Ihre Meinungen und Erfahrungen in den Kommentaren!
Zwielichtige Online-Bekanntschaften und fragwürdige private Nachrichten sind nicht die einzigen potenziellen Gefahren, wenn sich die jüngsten Familienmitglieder in den virtuellen Raum begeben.
Kostenfalle und Spielsucht
Spiele für das Smartphone, die Konsole oder auch den Laptop oder das Tablet können insbesondere für Kinder und Jugendliche gefährlich werden. Abseits von gewaltverherrlichenden oder manipulativen Inhalten bergen die Geschäftsmodelle der Spielehersteller ein bedeutendes Risiko. In-App-Käufe und Gamification können selbst bei vermeintlich kostenlosen Spielen zur Kostenfalle werden und eine Spielsucht hervorrufen.
Wie stellen Sie sicher, dass die jüngeren Familienmitglieder keinen Gefahren beim Medienkonsum ausgesetzt sind? Welche Erfahrungen haben Sie und Ihr Umfeld mit Spielsucht gemacht? Worauf würden Sie besonders achten, wenn Sie Ihrem Kind heute das erste eigene Smartphone überreichen würden? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren!
