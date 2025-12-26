Topmodel Lena Gercke flippt beim Skifahren aus

Skifahren gehört nicht zu den großen Stärken von Topmodel und Unternehmerin Lena Gercke. Daraus macht die 37-Jährige auch kein Geheimnis. Dennoch wagt sie sich während ihrer Winterurlaube in Salzburg immer wieder auf die Skier – so auch heuer, jedoch mit ein paar verbalen Ausfällen ...
„Ihr habt alle mich verarscht! Das ist der Berg, wo ich gesagt habe, nie im Leben fahre ich hier runter!“, wettert Topmodel Lena Gercke in einem Video auf Instagram. Aufgenommen von ihrem Lebensgefährten Dustin Schöne. Er sieht das Ganze weniger tragisch und lacht im Hintergrund herzhaft. Gleichzeitig versucht er seine Freundin zu beruhigen: „Wir sind schon wesentlich steiler gefahren“, hört man Schöne sagen.
In Saalbach-Hinterglemm wagt sich das deutsche Model wieder einmal auf die Skier. Sie urlaubt seit Jahren über die Weihnachtszeit regelmäßig in Salzburg. Und versucht sich immer wieder am Wintersport – so auch heuer.
Im Pflug fährt sie mit den Skistöcken weit von sich gestreckt ein paar Meter auf der Piste. Währenddessen wird sie links und rechts von Kindern überholt.
Ein bisschen muss Gercke bei ihrem tollpatschigen Ski-Versuch aber selber lachen. Dennoch: Der Wille steht fürs Werk, und so ist die Deutsche stolz, sich wieder einmal auf die Bretter getraut zu haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.