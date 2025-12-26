Vorteilswelt
„Habt mich verarscht!“

Topmodel Lena Gercke flippt beim Skifahren aus

Salzburg
26.12.2025 20:30
Lena Gercke riss auf der Piste der Geduldsfaden.
Lena Gercke riss auf der Piste der Geduldsfaden.(Bild: https://www.instagram.com/lenagercke)

Skifahren gehört nicht zu den großen Stärken von Topmodel und Unternehmerin Lena Gercke. Daraus macht die 37-Jährige auch kein Geheimnis. Dennoch wagt sie sich während ihrer Winterurlaube in Salzburg immer wieder auf die Skier – so auch heuer, jedoch mit ein paar verbalen Ausfällen ...

„Ihr habt alle mich verarscht! Das ist der Berg, wo ich gesagt habe, nie im Leben fahre ich hier runter!“, wettert Topmodel Lena Gercke in einem Video auf Instagram. Aufgenommen von ihrem Lebensgefährten Dustin Schöne. Er sieht das Ganze weniger tragisch und lacht im Hintergrund herzhaft. Gleichzeitig versucht er seine Freundin zu beruhigen: „Wir sind schon wesentlich steiler gefahren“, hört man Schöne sagen.

Das Model ist sonst immer prächtig gelaunt
Das Model ist sonst immer prächtig gelaunt(Bild: APA-Images / Action Press / AEDT)

In Saalbach-Hinterglemm wagt sich das deutsche Model wieder einmal auf die Skier. Sie urlaubt seit Jahren über die Weihnachtszeit regelmäßig in Salzburg. Und versucht sich immer wieder am Wintersport – so auch heuer.

Im Pflug fährt sie mit den Skistöcken weit von sich gestreckt ein paar Meter auf der Piste. Währenddessen wird sie links und rechts von Kindern überholt. 

Ein bisschen muss Gercke bei ihrem tollpatschigen Ski-Versuch aber selber lachen. Dennoch: Der Wille steht fürs Werk, und so ist die Deutsche stolz, sich wieder einmal auf die Bretter getraut zu haben.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
