Topmodel Lena Gercke flippt beim Skifahren aus

„Ihr habt alle mich verarscht! Das ist der Berg, wo ich gesagt habe, nie im Leben fahre ich hier runter!“, wettert Topmodel Lena Gercke in einem Video auf Instagram. Aufgenommen von ihrem Lebensgefährten Dustin Schöne. Er sieht das Ganze weniger tragisch und lacht im Hintergrund herzhaft. Gleichzeitig versucht er seine Freundin zu beruhigen: „Wir sind schon wesentlich steiler gefahren“, hört man Schöne sagen.